СМИ узнали о возможной ротации в СПЧ

Москва, , 09:13 — REGNUM В президентском Совете по правам человека (СПЧ) до конца текущего года может смениться около половины членов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По словам одного из источников издания, в администрации президента Российской Федерации уже обсуждается список новых кандидатов.

«Ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, — отметил собеседник издания. — После его (список) представят президенту (Владимиру Путину)».

Источники издания не исключают, что список новых членов СПЧ будет утвержден указом главы государства уже в конце 2018 года.

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