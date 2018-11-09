Власти ФРГ: число неонацистов в стране существенно выросло

Берлин, , 09:15 — REGNUM Правительство Германии подсчитало число участников правых акций и пришло к тревожному выводу: число радикально настроенных правых в стране растет, передает телеканал N-TV ноября.

В период с июля по сентябрь 2018 года в 23 митингах и маршах протеста участвовали 7714 неонацистов, за аналогичный период 2017 года — лишь 3040. Это следует из ответа правительства на вопрос фракции «Левых» о числе неонацистов в Германии.

С января до конца сентября текущего года в правых акциях приняли участие 15 264 неонациста, в прошлом году — 11 285. Однако, на пике кризиса беженцев число радикальных правых активистов было значительно больше: около 60 тыс. в 2015 году и почти 30 тыс. в 2016 году.

В эти цифры не входят участники организации Pro Chemnitz, митинговавшие в конце августа — начале сентября в Хемнице и других городах Саксонии. Правоохранительные органы насчитали там 19 700 участников правых демонстраций.

Наиболее крупные правые организации, носящие нацистский характер — Национал-демократическая партия (НДПГ), партии «Правые», «Третий путь», общество «Автономные националисты» и другие.

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