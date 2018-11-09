Хейли: КНДР не готова к переговорам

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея отложила переговоры по причине неготовности к ним, сообщает 9 ноября Al Arabia.

Встреча должна была состояться в четверг, 8 ноября, в Нью-Йорке, стороны планировали обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Северная Корея заявила, что им нужно отложить переговоры. Я не думаю, что существует какая-то серьезная проблема в этом вопросе. Они отложили встречу, потому что не готовы к ней», — подчеркнула Хейли.

Напомним, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит, ознаменовавший значительный прорыв в отношениях между двумя государствами.

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