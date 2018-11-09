Пятница, 9 Ноября 2018 года
10:02:56 МСК

Хейли: КНДР не готова к переговорам

Политика

Это стало причиной отмены саммита в Нью-Йорке

Вашингтон, 9 ноября 2018, 09:02 — REGNUM  Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея отложила переговоры по причине неготовности к ним, сообщает 9 ноября Al Arabia.

Встреча должна была состояться в четверг, 8 ноября, в Нью-Йорке, стороны планировали обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Северная Корея заявила, что им нужно отложить переговоры. Я не думаю, что существует какая-то серьезная проблема в этом вопросе. Они отложили встречу, потому что не готовы к ней», — подчеркнула Хейли.

Напомним, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит, ознаменовавший значительный прорыв в отношениях между двумя государствами.

Читайте ранее в этом сюжете: США обвинили Россию в защите Северной Кореи от санкций

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить