Украина снова просит Китай вкладывать как можно больше денег в ее экономику

Пекин, , 08:51 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ принял в Пекине 8 ноября первого вице-премьер-министра Украины Степана Кубива, сообщает агентство Синьхуа.

Стороны должны имплементировать договоренности, достигнутые главами двух стран, а также совместно заняться строительством «Нового шелкового пути» как возможности для продвижения двустороннего прагматического сотрудничества в различных сферах, а также вывести его на более высокий уровень с взаимовыгодным для всех результатом, отметил Лю.

Кубив, со своей стороны, заявил, что украинская сторона придает огромную важность развитию отношений с Китаем и намерена принять активное участие в проекте «Нового шелкового пути». Он также призвал большее число китайских предприятий инвестировать в Украину и развивать отношения в сферах экономики, торговли, сельского хозяйства, инфраструктуры и в гуманитарной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с послом Китая на Украине Ду Веем заявил о намерении Украины нарастить товарооборот с Китаем до $10 млрд.

Кроме того, Украина давно вынашивает планы стать китайскими «вратами в Европу» и не теряет надежды, что «Новый шелковый путь» даст хоть какие-то выгоды украинской власти.

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