США поддержат развитие экономики Грузии $18,5 млн

Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Вашингтон намерен выделить неправительственным организациям Грузии $18,5 млн. Средства должны пойти на развитие экономики. Об этом говорится в документе Агентства по международному развитию (USAID), по данным которого около 20% населения Грузии находятся за чертой бедности и живут на $2,5 в день.

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В США также уверены, что «российская пропаганда», направленная на «подрыв поддержки евроинтеграции», препятствует развитию Грузии, пишет RT. При этом эксперты видят в американской программе несколько иную направленность, нежели помощь в развитии экономики. По словам политолога Сергея Михеева, мнение которого приводит издание, выделяя финансовую помощь Грузии, Вашингтон намерен влиять на внутреннюю политику страны и её внешнеполитическую ориентацию: «избавить» Грузию от влияния Москвы и ускорить вступление страны в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года правительство США приняло решение о выделении Грузии дополнительно в виде гранта $20 млн. Это предусмотрено проектами изменений в ранее подписанные грантовые соглашения. Всего же за период с 1992 года по сентябрь 2017 года непосредственно агентство USAID оказало Грузии помощь на сумму более $1,5 млрд, а правительство США за этот период направило в целом более $4 млрд.

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Средства направляются на финансирование таких направлений, как «инклюзивный и устойчивый экономический рост», «демократический контроль и баланс и подотчётное правление» и «стабильно растущее, интегрированное и здоровое общество».

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