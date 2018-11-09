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МВД Франции: 10 тыс. сотрудников правопорядка будут мобилизованы в Париже

Политика

10 тыс. сотрудников правоохранительных органов мобилизованы для проведения мероприятий на высшем уровне в Париже

Париж, 9 ноября 2018, 08:52 — REGNUM  Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы для обеспечения безопасности во время празднования столетия Первой мировой войны и форума мира в Париже, сообщает Le Figaro.

«В мероприятиях примут участие 98 иностранных делегаций, 72 главы государств или правительств», — отметил Кристоф Кастанер.

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Министр внутренних дел Франции заявил, что «мы должны быть крайне бдительными, особенно перед лицом террористической угрозы».

Сообщается, что 10 ноября в музее Орсе в Париже состоится ужин, организованный президентом Франции Эммануэлем Мароном, для 72 глав государств и правительств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум мира пройдет с 11 по 13 ноября 2018 года в Париже. На заседании соберутся главы государств, политики, активисты для обсуждения проблем международного сотрудничества и глобального управления.

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Политическая жизнь Франции
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