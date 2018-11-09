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Глава МИД Германии посетит Поднебесную по приглашению китайского коллеги

Политика

Во время визита стороны проведут четвертый раунд стратегического диалога Китай – Германия

Пекин, 9 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Китай с официальным визитом 12 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Визит главы немецкого внешнеполитического ведомства состоится по приглашению члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Поднебесной Ван И, сообщила пресс-секретарь китайского МИДа Хуа Чуньин. Во время визита стороны проведут четвертый раунд стратегического диалога Китай — Германия по вопросам дипломатии и безопасности, анонсировала Хуа.

Напомним, что посол КНР в Германии Ши Миндэ в интервью одному из немецких изданий заявил, что развитие инициативы «Пояса и пути» направлено прежде всего на развитие Поднебесной, а через это — и всего мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Китая в Германии: «Развиваясь сам, Китай развивает мир»

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Китай и ЕС
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