Глава МИД Германии посетит Поднебесную по приглашению китайского коллеги

Пекин, , 08:39 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Китай с официальным визитом 12 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Визит главы немецкого внешнеполитического ведомства состоится по приглашению члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Поднебесной Ван И, сообщила пресс-секретарь китайского МИДа Хуа Чуньин. Во время визита стороны проведут четвертый раунд стратегического диалога Китай — Германия по вопросам дипломатии и безопасности, анонсировала Хуа.

Напомним, что посол КНР в Германии Ши Миндэ в интервью одному из немецких изданий заявил, что развитие инициативы «Пояса и пути» направлено прежде всего на развитие Поднебесной, а через это — и всего мира.

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