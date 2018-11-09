Бывший президент Мадагаскара заявил о нарушениях во время выборов

Антананариву, , 08:47 — REGNUM Бывший президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина заявил о множественных нарушениях, выявленных во время выборов нового главы государства, сообщает 9 ноября Al Jazeera.

Радзаунаримампианина зафиксировал ряд «аномалий», в числе которых непрозрачный подсчет голосов, а также запугивание избирателей.

«Все указывает на то, что голоса мадагаскарцев были украдены. Мы не позволим лишать голосов избирателей», — отметил бывший глава государства, занимавший пост с 2014 по 2018 год.

Напомним, 8 ноября на Мадагаскаре завершились выборы главы государства, за высший пост в стране боролись трое бывших президентов страны. По предварительным данным, ни одному из них не удалось заручиться поддержкой половины избирателей, что означает проведение второго тура голосования.

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