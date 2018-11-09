Уволенный глава немецкой секретной службы Маасен отправлен на пенсию

Берлин, , 08:27 — REGNUM Бывший глава Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен официально освобожден от обязанностей, пишет газета Kronen Zeitung.

8 ноября федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указ о предварительном выходе Маасена на пенсию. Ранее министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что прощальная речь бывшего главы секретной службы содержала в себе «неприемлемые формулировки», из-за чего сотрудничество с ним уже невозможно.

В частности, в речи Маасен назвал себя критиком «наивной левой политики безопасности и политики миграции», а также указал на «леворадикальные силы» в Социал-демократической партии (СДПГ), стремившиеся к краху правящей коалиции после антимигрантских выступлений в Хемнице.

Как сообщало ИА REGNUM, фигура Ханса-Георга Маасена оказалась в центре политического скандала после событий в Хемнице в конце августа — начале сентября. Маасен заявил, что сообщения о правых погромах в этом городе — дезинформация, и был за это уволен. Затем ему предложили место статс-секретаря в МВД, однако СДПГ выступила резко против.

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