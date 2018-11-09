Мирные переговоры по Йемену откладываются

Сана, , 08:13 — REGNUM Специальный представитель ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что возможные мирные переговоры переносятся на конец 2018 года, сообщает 9 ноября Al Jazeera.

Причиной подобного решения стал усилившийся конфликт между военными, преданными свергнутому президенту Мансуру Хади, и повстанцами-хуситами.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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