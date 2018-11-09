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Переговоры Макрона и Трампа в Париже состоятся 11 ноября

Политика

Главы Франции и США проведут двустороннюю встречу 11 ноября

Переговоры Макрона и Трампа в Париже состоятся 11 ноября
Иллюстрация: U.S. Embassy France
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Париж, 9 ноября 2018, 08:20 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом 11 ноября по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщает Le Figaro.

Главы государств встретятся лицом к лицу в 11:05 по местному времени, прежде чем присоединиться к основной делегации в 11:30. Сообщается, что вместе со своими супругами Эммануэль Макрон и Дональд Трамп отобедают в ресторане.

В Елисейском дворце заявили, что лидеры примут участие в традиционной церемонии 11 ноября под Триумфальной аркой в Париже в присутствии шестидесяти глав государств и правительств.

Ожидается, что гости Эммануэля Макрона также смогут посетить выставку Пикассо «Picasso Bleu et rose» в музее Орсе, на открытии которой лично присутствовал президент Франции в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент СШАДональд Трамп, который примет участие в праздновании столетия окончания Первой мировой войны, не будет присутствовать 11 ноября на форуме мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не примет участия в Парижском форуме мира — СМИ

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Политическая жизнь Франции
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