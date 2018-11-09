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Посол РФ в США нанес «визит вежливости» в штаб-квартиру NASA

Политика

Обсуждение вопросов сотрудничества в космической сфере остается важной областью отношений между двумя странами, подчеркнул глава NASA

Вашингтон, 9 ноября 2018, 08:05 — REGNUM  Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов посетил штаб-квартиру NASA в Вашингтоне. Об этом глава космического агентства Джим Брайденстайн написал в своем Twitter.

По словам руководителя NASA, Антонов прибыл в штаб-квартиру с целью нанести «визит вежливости». По словам Брайденстайна, он был рад встрече с российским дипломатом, поскольку обсуждение вопросов сотрудничества в космической сфере остается важной областью отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пресс-секретарь главы американского космического ведомства Меган Пауэрс уведомила, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может уже в ближайшие три-четыре месяца посетить США. Для этих целей американские власти временно вывели Рогозина из-под санкций.

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