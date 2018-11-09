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ООН: Венесуэлу покинули 3 млн мигрантов

Политика

Причиной миграции стало обрушение экономики, инфляция, нехватка продовольствия и медикаментов, а также возросший уровень насилия

ООН: Венесуэлу покинули 3 млн мигрантов
Jonathan Alvarez C
Флаг Венесуэлы

Каракас, 9 ноября 2018, 07:53 — REGNUM  Эксперты ООН заявили, что Венесуэлу покинули в общей сложности 3 млн человек, сообщает 9 ноября Al Jazeera.

Причиной миграции стало обрушение экономики, инфляция, нехватка продовольствия и медикаментов, а также возросший уровень насилия.

Из 3 млн 2 млн 300 тыс. покинули страну с 2015 года, а за последние шесть месяцев поток мигрантов резко увеличился. Люди предпочитают переезжать преимущественно в Перу и Колумбию.

Напомним, за последние годы в Венесуэле резко обострились противоречия между правительством страны и правой оппозицией. Если официальный Каракас ориентируется на левые, социалистические идеи, имеющие поддержку в низах общества, то оппозиции ближе капиталистические взгляды, вызывающие одобрение среднего класса.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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