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Суд запретил движение устаревших дизельных машин в Кёльне и Бонне

Политика

В целях защиты окружающей среды

Суд запретил движение устаревших дизельных машин в Кёльне и Бонне
Старый дизель

Кёльн, Германия, 9 ноября 2018, 07:49 — REGNUM  В 2019 году в немецких городах Кёльн и Бонн должен быть введен запрет на движение устаревших дизельных транспортных средств. Такое решение 8 ноября вынес административный суд Кёльна, сообщает Tagesschau.

В Кёльне запрет касается всей зеленой экологической зоны, в Бонне — двух наиболее загрязненных трасс. С апреля 2019 года должно быть запрещено движение автомобилей с двигателями класса от Евро-1 до Евро-4 и бензиновых двигателей Евро-1 и Евро-2. С сентября 2019 года под запрет попадут и дизельные двигатели Евро-5.

Истцом в суде выступила экологическая организация Deutsche Umwelthilfe. Власти земли Северный Рейн — Вестфалия намерены обжаловать приговор.

Ранее Deutsche Umwelthilfe добилась соответствующих решений в Гамбурге, Штутгарте, Франкфурте и Берлине. В Гамбурге и Штутгарте запрет уже введен в действие, его нарушение предполагает денежный штраф.

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