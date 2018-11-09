СМИ назвали кандидатов на пост генпрокурора США

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM На пост генерального прокурора США претендуют сразу несколько кандидатур. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Так, в списке кандидатов, которых рассматривают сотрудники администрации президента США Дональда Трампа, находятся бывший губернатора штата Нью-Джерси Крис Кристи, министр труда Александр Акоста и судья апелляционного суда Эдит Джонс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2018 г. генпрокурор США Джефф Сешнс написал заявление об уходе со своего поста. Вакантный пост временно занял Мэттью Уитакер.

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