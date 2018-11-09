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Оттава: Бангладеш отказался принимать беженцев рохинджа

Политика

Вместо этого они хотят выслать их в Мьянму

Дакка, 9 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  Официальные лица Канады заявили, что Бангладеш отверг предложение о размещении на своей территории новых беженцев рохинджа из Мьянмы, сообщает 9 ноября Al Jazeera.

Вместо этого Дакка рассматривает варианты репатриации рохинджа, временно проживающих на территории страны в лагерях для беженцев. По данным ООН, их насчитывается порядка 700 тыс.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты в Мьянме, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Бангладеш и Мьянма договорились о сроках возвращения беженцев-рохинджа

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