В главы Приморья подались директор школы и казачий атаман «Самурай»

Владивосток, , 07:34 — REGNUM Список кандидатов на должность губернатора Приморья увеличился до 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме. Теперь стало поровну — партийных и самовыдвиженцев.

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8 ноября ещё два потенциальных кандидата подали в избирком свои документы — Жанна Семукова и Александр Мамошин. Итого, на данный момент, желающих сесть в губернаторское кресло — 20 человек, 10 — самовыдвиженцев и 10 идут от различных партий.

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Жанна Семукова — учредитель и директор частной средней общеобразовательной школы в селе Раковка под Уссурийском, известна определенную кругу людей. А вот второй претендент — Александр Мамошин — не в первый раз появляется на политическом олимпе. Бывший омоновец, бизнесмен (охранное агенство), один созыв был депутатом Законодательного собрания Приморья (в начале 2000-х годов), в 2006 — м ‑ и стал казачим полковником и атаманом Уссурийского казачьего войска. Успел побыть членом партии «Единая Россия», «Родина», «Правое дело».

Участвовал в военном конфликте на Донбассе, воевал в ДНР на стороне ополченцев под позывным «Самурай».

На выборы губернатора пошёл самовыдвиженцем, но с поддержкой национально-патриотической организации «Постоянно действующее совещание Национально-патриотических сил России» (ПДС НПСР).

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 октября начался приём документов от претендентов на участие в повторных выборах губернатора Приморского края, завершится он 18 ноября.