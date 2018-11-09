Совету Европы грозит опасность — СЕ может остаться без России

Страсбург, Франция, , 07:30 — REGNUM Россия уже в ближайшее время может выйти из Совета Европы, и это действительно реально существующая угроза. Об этом в ходе совместной конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил глава организации Турбьёрн Ягланд.

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«Существует реальная опасность того, что Европа столкнется не только с Brexit, но и с Ruxit», — считает генеральный секретарь Совета Европы (СЕ), слова которого приводит финская телекомпания Yle.

При этом Ягланд отметил, что последствия Ruxit (слово образовано по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из состава Евросоюза) приведут «к ухудшению ситуации с правами человека в России и Европе».

Кроме того, по его словам, Старый свет получит «новую разделительную черту, напоминающую о той, что существовала до падения Берлинской стены», а «это очень плохо как для Европы», так и для граждан РФ.

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В СЕ оценили шансы на оплату Украиной взносов за Россию

В свою очередь, глава МИД Финляндии добавил, что его страна как председатель Комитета министров СЕ, приложит все усилия для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы и снова начала платить свои взносы в СЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года представители федерального собрания РФ лишены основных полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за ситуации на Украине. В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда о приостановке уплаты Россией членских взносов в бюджет организации на 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Добавим, что по правилам Совета Европы если участник не производит обязательные выплаты два года, его могут исключить из состава организации. В случае с Россией это произойдет в июне 2019 года. Однако ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не предоставит Совету Европы (СЕ) возможности исключить себя из его членов и при необходимости уйдет сама.

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