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Курды обвинили США во враждебности

Политика

Вашингтон разыскивает лидеров курдских повстанцев, объявив награду за информацию о них в размере от $3 до $5 млн

Вашингтон, 9 ноября 2018, 07:25 — REGNUM  Союз сообществ Курдистана назвал обещания США выплачивать награду за информацию о лидерах Рабочей партии Курдистана враждебными, сообщает 9 ноября Kurdistan.ru.

Вашингтон разыскивает лидеров курдских повстанцев, объявив нагаду за информацию о них в размере от $3 до $5 млн.

По словам представителей Союза сообществ Курдистана, данная политика является продолжением той, что привела к аресту лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции и США террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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