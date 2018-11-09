Экс-начальник ГШ РВСН: российская система «Мертвая рука» бесполезна

Москва, , 07:26 — REGNUM О бесполезности российской системы ответного ядерного удара «Мертвая рука» в случае военного конфликта рассказал бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения России Виктор Есин 9 ноября в интервью еженедельнику «Звезда».

По мнению экс-начальника ГШ РВСН, в случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) система ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известна как «Мертвая рука» — прим. ред.) возможно окажется неэффективной, потому что несмотря на проведенную модернизацию системы, ответный удар российской стороны будет произведен только оставшимися после первого удара «агрессора» ракетами.

Соединенные Штаты в случае размещения ими в Европе в обход ДРСМД ракет средней дальности смогут уничтожить большую часть российских ракет в европейской части и выполнить перехват остальных средствами своей ПРО, считает Виктор Есин.

Ввиду этого России, по мнению экс-главы РВСН России, придется в таких условиях пересматривать свою военную доктрину и начать выпускать свои ракеты средней дальности.

«Если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара», — отметил Виктор Есин и заявил, что, по его мнению, России на данный момент необходимо сконцентрироваться на развитие гиперзвукового оружия, которым Запад в настоящее время ещё не обладает. «Чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность военного конфликта», — заключил российский генерал.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе США из договора ДРМСД и сообщил, что США станут наращивать свой ядерный потенциал до момента пока «остальные не придут в себя». Трамп также пояснил, что данное сообщение он адресовал России и Китаю в первую очередь.