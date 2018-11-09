Посольство РФ в США прокомментировало «дежурные» санкции против Крыма

Вашингтон, , 07:12 — REGNUM В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что перестали понимать цели введения Соединенными Штатами санкций против Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США.

В российской дипмиссии подчеркнули, что Вашингтон продолжает «в дежурном режиме» вводить ограничения в отношении указанного российского региона.

«Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Также дипломатическое ведомство отметило: после того, как под санкции США попали крымские санатории, теперь их руководство для гостей из Соединенных Штатов «введет спецпредложения».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что под новые санкции США попали несколько санаториев, расположенных в Крыму. В американский санкционный список дополнительно включены трое физических лиц, а также девять компаний.

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