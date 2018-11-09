Вице-премьер Прикамья стала депутатом заксобрания

Пермь, , 06:31 — REGNUM В Пермском крае депутатский корпус претерпел изменения. В коллектив парламентариев влилась заместитель председателя правительства Прикамья по вопросам межрегионального и международного взаимодействия в сфере науки и образования, культуры, спорта и туризма Ирина Ивенских, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме.

Депутатский мандат перешёл в вице-премьеру после того, как Александр Шицын, избранный по партсписку, сложил депутатские полномочия, а следующий по списку кандидат в региональной группе «Соликамская № 13» Кирилл Кочкин отказался от депутатства. В результате мандат стал «плавающим».

Учитывая предложение регионального политсовета «Единой России», Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о передаче вакантного мандата Ирине Ивенских.

Добавим, в октябре на краевом уровне принято решение об упразднении Региональной службы по тарифам и создании на её базе двух новых министерств. Одно из них возглавил Александр Шицын, что стало причиной сложения депутатских полномочий.

Стоит отметить, Ирина Ивенских в 2011 году избиралась в заксобрание Прикамья по партийным спискам от «Единой России». В 2015 году ей предложили должность в правительстве края, и она согласилась.

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