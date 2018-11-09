Кургинян: чтобы выжить Россия обязана выдвинуть новую мессианскую идею

Москва, , 06:14 — REGNUM В условиях отпадения Запада от христианства, разложения всех норм морали и отказала от гуманизма, Россия просто обязана выдвинуть новую мессианскую идею, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Если сейчас западный мир становится постмодернистким и прочим, отпадает, и мы видим, как он отпадает, то Россия не может в этом мире выжить иначе, как выдвинув концепцию другого праведного мира. Она снова возвращается к этой мессианской необходимости и к этой необходимости того, чтобы предложить путь универсума, и патриарх здесь есть часть этого универсума», — заявил политолог.

По его словам, необходимость появления Патриарха на Руси появилась именно тогда, когда Россия переняла мессианскую эстафету у Византии, став Третьим Римом. И это стало означать, что Россия стремится стать новой мировой империей праведности.

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