США обвинили Россию в защите Северной Кореи от санкций

Нью-Йорк, США, , 06:04 — REGNUM Обвинения в адрес России, которая «пытается снять с Северной Кореи санкции в банковской сфере», высказала журналистам американский постпред при ООН Никки Хейли.

Хейли сказала, что Москва добивается «снятия санкций в банковском секторе», чего Вашингтон «не позволит». По ее словам, позиция русских по Северной Корее, их обеспокоенность гуманитарной ситуаций не могут «скрыть правды по истинным целям Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября российская сторона запросила в СБ ООН консультации по вопросу санкций в отношении Северной Кореи, которые пора скорректировать. Закрытое заседание состоялось 8 ноября, и именно после него Хейли заявила журналистам о «целях России».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия запросила обсуждение санкций против КНДР в Совбезе ООН