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В Киеве сказали о трех версиях «заказа» чиновницы Херсона Екатерины Гандзюк

Политика

Три фамилии основных подозреваемых так и не названы

Киев, 9 ноября 2018, 05:46 — REGNUM  Три основные версии заказного убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк рассматривает украинское следствие, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 9 ноября УНИАН.

«Я в голове имею как минимум три фамилии основных подозреваемых в заказе убийства Гандзюк из 12 версий, которые были выдвинуты, в том числе в сотрудничестве следствия с Катей Гандзюк», — заявил Луценко.

Фамилии подозреваемых он называть не стал, чтобы не помешать расследованию.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщине в лицо плеснули серной кислотой. 4 ноября она умерла. После этого дело о нападении переквалифицировано на дело о заказном убийстве.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине признали заказным убийством нападение на Екатерину Гандзюк

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