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Кубинские пожарные повысили свою квалификацию в вузах МЧС РФ

Политика

Они прошли не только теоретические курсы, но и практические занятия

Москва, 9 ноября 2018, 05:30 — REGNUM  Двухнедельное обучение прошли около 50 сотрудников Национальной пожарной охраны Кубы в вузах МЧС России, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Сообщается, что занятия проводили ведущие преподаватели российских вузов МЧС по специальным программам для иностранных слушателей. Помимо теоретической подготовки сотрудники кубинских МЧС прошли и практические занятия. Кроме того, кубинцы посетили Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Тверской области, а также учебно-тренировочные центры российских спасателей.

Обучение специалистов с Кубы проводятся ежегодно в рамках российско-кубинского сотрудничества. Отмечается, что за этот год уже вторая группа кубинских специалистов прошла курсы повышения квалификации. Подготовка кубинских специалистов в вузах МЧС РФ ведется с 2014 года.

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Российско-кубинские отношения
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