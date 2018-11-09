Кубинские пожарные повысили свою квалификацию в вузах МЧС РФ

Москва, , 05:30 — REGNUM Двухнедельное обучение прошли около 50 сотрудников Национальной пожарной охраны Кубы в вузах МЧС России, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Сообщается, что занятия проводили ведущие преподаватели российских вузов МЧС по специальным программам для иностранных слушателей. Помимо теоретической подготовки сотрудники кубинских МЧС прошли и практические занятия. Кроме того, кубинцы посетили Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Тверской области, а также учебно-тренировочные центры российских спасателей.

Обучение специалистов с Кубы проводятся ежегодно в рамках российско-кубинского сотрудничества. Отмечается, что за этот год уже вторая группа кубинских специалистов прошла курсы повышения квалификации. Подготовка кубинских специалистов в вузах МЧС РФ ведется с 2014 года.