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Генпрокурор Украины: С Порошенко был «острый разговор»

Политика

Луценко назвал реакцию Порошенко на попытку отставки «острым разговором»

Киев, 9 ноября 2018, 05:25 — REGNUM  Реакция президента Украины Петра Порошенко на заявление генпрокурора Юрия Луценко об уходе с поста была острой, заявил глава украинского надзорного ведомства, сообщает 9 ноября УНИАН.

«Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага», — сказал Луценко.

Украинский генпрокурор подчеркнул, что высказал главе государства свое «принципиальное решение».

Напомним, Луценко объявил о своей отставке в Верховной раде 6 ноября — во время доклада о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Заявление об отставке было передано Порошенко 7 ноября.

По предварительным данным, пока отставку Луценко поддерживают только 38 депутатов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что генпрокурор просто пиарится, рассчитывая, что его в отставку «не пустят», но он, отказываясь от высокой должности, будет выглядеть «как герой».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады – об отставке генпрокурора: «Это трюк. Люди, вас дурят»

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Политическая жизнь Украины
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