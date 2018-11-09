Генпрокурор Украины: С Порошенко был «острый разговор»

Киев, , 05:25 — REGNUM Реакция президента Украины Петра Порошенко на заявление генпрокурора Юрия Луценко об уходе с поста была острой, заявил глава украинского надзорного ведомства, сообщает 9 ноября УНИАН.

«Я с президентом имел острый разговор, он не воспринял моего шага», — сказал Луценко.

Украинский генпрокурор подчеркнул, что высказал главе государства свое «принципиальное решение».

Напомним, Луценко объявил о своей отставке в Верховной раде 6 ноября — во время доклада о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Заявление об отставке было передано Порошенко 7 ноября.

По предварительным данным, пока отставку Луценко поддерживают только 38 депутатов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что генпрокурор просто пиарится, рассчитывая, что его в отставку «не пустят», но он, отказываясь от высокой должности, будет выглядеть «как герой».

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