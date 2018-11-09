Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей

Монако, , 05:01 — REGNUM Во время допроса арестованного в Монако российского бизнесмена Дмитрию Рыболовлева следователи задали около 600 вопросов, сообщает газета «Нис матен».

По их данным, российский бизнесмен отказался отвечать на заданные вопросами следователей. Сообщается, что Рыболовлев счел незаконной экспертизу сотового телефона его адвоката Татьяны Бершеды, которую ранее устроили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября ранее задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев был освобожден под условие судебного контроля. Отмечается, что Рыболовлеву разрешено покидать территорию княжества, однако ему запрещено контактировать с другими фигурантами уголовного дела.

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