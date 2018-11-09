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Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей

Политика

Ему задали около 600 вопросов

Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей
Francknataf
Дмитрий Рыбовловлев

Монако, 9 ноября 2018, 05:01 — REGNUM  Во время допроса арестованного в Монако российского бизнесмена Дмитрию Рыболовлева следователи задали около 600 вопросов, сообщает газета «Нис матен».

По их данным, российский бизнесмен отказался отвечать на заданные вопросами следователей. Сообщается, что Рыболовлев счел незаконной экспертизу сотового телефона его адвоката Татьяны Бершеды, которую ранее устроили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября ранее задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев был освобожден под условие судебного контроля. Отмечается, что Рыболовлеву разрешено покидать территорию княжества, однако ему запрещено контактировать с другими фигурантами уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскому миллиардеру Рыболовлеву разрешено покидать территорию Монако

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