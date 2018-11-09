Москва, , 04:53 — REGNUM Прогноз о том, что нынешний заместитель премьер-министра Италии и министр внутренних дел Маттео Сальвини в скором времени станет ключевым итальянским политиком дал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Между прочим, о Сальвини… Скоро Сальвини будет всем в Италии, ждите. Сальвини — это будущее Италии, я вас уверяю, вы увидите, «Лига Севера», с ней будет все в порядке. Берлускони отходит в тень, «Лига Севера» занимает позиции, а это, вообще-то часть европейского процесса. У Сальвини с Берлускони хорошие отношения, но есть масса причин, по которым Сальвини берет верх», — дал прогноз политолог.

Напомним, что Сальвини с 2013 года является федеральным секретарем итальянской партии «Лига Севера», которая на прошедших 4 марта текущего года выборах получила по 17,5% голосов в верхнюю и нижнюю патлаты Парламента Италии. При этом, с учетом одномандатных округов, ее показатели достигли 37% или первого места.

Партия «Лига севера» стоит на позициях национал-консерватизма, евроскептицизма и антиглобализма. Сам Сальвини неоднократно выступал против санкций в отношение России, а также лично посещал Крым после присоединения его к России.