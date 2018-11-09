Депутат Рады – об отставке генпрокурора: «Это трюк. Люди, вас дурят»

Киев, , 05:06 — REGNUM Заявление об отставке украинского генпрокурора Юрия Луценко — это трюк в духе политической рекламы, заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул в эфире телеканала «112 Украина».

Комментируя бурные обсуждения вокруг попытки Луценко уйти в отставку, депутат сказал, что будет голосовать за инициативу генпрокурора, но в итоге, по его прогнозам, голосов не хватит. Луценко останется.

«Это использовалось десять лет назад тем же Юрием Витальевичем, только в должности министра МВД. То, что я говорю — это 100%-ная правда, это не мое мнение».

«Тот же человек, Юрий Витальевич, это проворачивает уже второй раз. Это трюк, для того чтобы выставить себя героем — «Я готов пойти в отставку», — сказал Вилкул.

По его словам, «все в украинском политикуме понимают», что «никто не собирается ни в какие отставки».

«Люди дорогие, будьте умнее — вас дурят», — добавил он.

Напомним, Луценко объявил, что уходит в отставку. Заявление было передано украинскому президенту Петру Порошенко.

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