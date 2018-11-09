Кургинян: бандеровская Украина — это американский подарок «братской» Польше

Москва, , 04:31 — REGNUM Деградирующая бандеровская Украина может играть роль американского «подарка братской Польше», поскольку проект самостийной Украины у США явным образом не получается, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Там есть какой-то замысле США подарить эту головную боль Польше в виде Украины… Все эти дела связаны с тем, что, может быть, братской Польше Запад хочет подарить эту неприятность в виде Украины. Тут уже вопрос встает, нужна ли самостийная Украина и что они в итоге-то хотят получить, не понятно. Это все какая-то многоходовая игра», — заявил политолог.

По его словам, истерика сто стороны Украины на тему «с нами Запад, с нами МВФ», в конечном итоге могут быть вызваны неуверенностью Украины в том, что Запад и МВФ действительно будут помогать. Отстоять же себя можно только будучи крепко стоящим на своих ногах, а этого на Украине нет.

«Это лингвистика патернализма, партнеров, холуёв, младшего брата, вот вся эта штука унизительная, никак не отвечающая идеям самостийности и всего прочего: раньше присягали Адольфу Гитлеру, а не самостийной Украине, а сейчас опять старшему брату…», — продолжил эксперт, добавив, что эта самая зависимость дополняет картину саморазрушения в виде отрицания русскости в самих себе.

Эксперт также отметил, что США не все свои планы претворяют жизнь, и если даже они хотели построить самостийную Украину, то сейчас они очевидным образом получают нечто иное. Точно также было с Южным Вьетнамом который вместо антисоветского государства превратился в анклав коррупции и воровства.

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