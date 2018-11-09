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У воздушных границ РФ. Истребители четыре раза поднимались на перехват

Политика

Замечено больше десяти иностранных летательных аппаратов

Москва, 9 ноября 2018, 04:27 — REGNUM  Четыре раза за минувшую неделю российские истребители поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

За этот период у российских границ вели разведку 16 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным за предыдущую неделю, российские истребители также поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов четыре раза. У российских границ за неделю было замечено 17 иностранных летательных аппаратов.

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Военно-воздушные силы
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