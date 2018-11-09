Белый дом намерен ограничить предоставление убежищ мигрантам

Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа собирается ограничить условия предоставления политического убежища нелегальным мигрантом, сообщает агентство Reuters.

По словам представителей Белого дома, существующая законодательная система по предоставлению убежищ мигрантам лишь способствует дальнейшему наплыву нелегалов в страну.

По их мнению, слишком велико количество необоснованных просьб об убежище от мигрантов, что мешает предоставлять политическое убежище тем, кто действительно в нем нуждается.

Отметим, что миграционная политика США продолжает ужесточаться. Один из первых указов Трампа на посту президента Штатов был посвящен нововведениям в миграционное законодательства по ряду стран Африки и Ближнего Востока.

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