Журналисты заступились за опального коллегу из CNN

Нью-Йорк, США, , 04:15 — REGNUM Действие пропуска журналиста CNN Джима Акосты в Белый дом должно быть возобновлено, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов.

В документе, направленном в американскую администрацию, сказано, что журналисты не должны бояться «ответных мер» на «жесткие вопросы».

«Белый дом должен немедленно восстановить пресс-пропуск Джима Акосты и воздержаться от наказаний репортеров путем отзыва их допуска», — говорится в сообщении.

Напомним, скандал вокруг Акосты разразился на пресс-конференции президента США Дональда Трампа, когда американский лидер, отвечая на вопрос о «вмешательстве России», сказал журналисту, что тому не место в телекомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Акосте отказали в допуске в Белый дом, что вызвало осуждение в ОБСЕ, представитель которой по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сказал: журналисты должны иметь возможность в том числе «контролировать политических лидеров».

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