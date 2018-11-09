Журналисты заступились за опального коллегу из CNN

Нью-Йорк, США, 9 ноября 2018, 04:15 — REGNUM Действие пропуска журналиста CNN Джима Акосты в Белый дом должно быть возобновлено, говорится в заявлении Комитета защиты журналистов.
В документе, направленном в американскую администрацию, сказано, что журналисты не должны бояться «ответных мер» на «жесткие вопросы».
«Белый дом должен немедленно восстановить пресс-пропуск Джима Акосты и воздержаться от наказаний репортеров путем отзыва их допуска», — говорится в сообщении.
Напомним, скандал вокруг Акосты разразился на пресс-конференции президента США Дональда Трампа, когда американский лидер, отвечая на вопрос о «вмешательстве России», сказал журналисту, что тому не место в телекомпании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Акосте отказали в допуске в Белый дом, что вызвало осуждение в ОБСЕ, представитель которой по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сказал: журналисты должны иметь возможность в том числе «контролировать политических лидеров».
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