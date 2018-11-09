Кургинян: ненависть к русским для украинцев — это ненависть к самим себе

Москва, , 03:51 — REGNUM Антирусская Украина не может сформироваться в виде полноценного государства, поскольку отрицание русскости в таком случае есть отрицание самой себя, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Украина поставила перед собой задачу сформировать некую антирусскую Украину для войны с Россией… Сформировать такую Украину можно только на необандеровском замесе, но она сразу начинает распадаться. Чем более ее формируют, а ее формируют с церковью, русскими языком и так далее, тем более она дестабилизирована внутренне, тем более не понятно, как ее удерживать демократически с вхождением в Европу», — заявил политолог.

При этом, по словам эксперта, считалось, что создание антирусской Украины будет чем-то вроде забавы: покричать лозунги по «москалей», а русские будут безмолвствовать. Но выяснилось, что за это Украине придется дорого заплатить.

«У этого замысла есть своя деструктивная логика. Можно сформировать антирусскую Украину в запанденщине где-то, но ее нельзя сформировать, как большое государство. Этот проект не получит поддержки населения, даже того, которое готово на РФ обидеться за какие-то вещи», — заметил эксперт, добавив, что Украина настолько связана с Россией и русскостью как таковой, что она не может стать полноценно антирусской.

«Ненависть к русским есть в конечном итоге ненависть к самим себе, это самоотрицание, самоликвидация и саморазрушение. В этом плане речь идет о проекте, который агонизирует», — продолжил Кургинян.

По его словам, иначе и быть не может, поскольку люди хотят получать образование на родном языке, а для очень многих родным является русский.

Напомним, что украинская власть продолжает наращивать уровень конфронтации с Россией. После скандала с инициацией Константинополем процедуры предоставления автокефалии украинским раскольникам, пограничники не пустили на территорию Украины ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия.

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