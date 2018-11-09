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Руководитель NASA встретился с российским послом в США

Политика

Для обсуждения вопросов сотрудничества в космосе

Руководитель NASA встретился с российским послом в США
Иллюстрация: NASA
Джим Брайденстайн

Вашингтон, 9 ноября 2018, 03:49 — REGNUM  Глава Национального управления по аэронавтике США (NASA) Джим Брайденстайн встретился с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым, сообщил глава американского космического ведомства на своей странице в Twitter.

«Сегодня с радостью принял посла Российской Федерации Анатолия Антонова с визитом в штаб-квартиру NASA для обсуждения важных вопросов сотрудничества в космической отрасли между двумя странами», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс заявила, что американское космическое ведомство пригласило главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить США и встретиться с Джимом Брайденстайном в начале 2019 года. Для того чтобы переговоры состоялись, Дмитрия Рогозина временно вывели из-под действия антироссийских санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин получил приглашение от NASA посетить США в начале 2019 года

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