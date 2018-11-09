Дело Хашогги.Трупа нет, есть следы сильной кислоты

Анкара, , 03:44 — REGNUM Обыск в резиденции генконсульства Саудовской Аравии в городе Стамбуле (Турция) показал наличие следов кислоты, в которой могли растворить труп саудовского журналиста Джамаля Хашогги, передает Al Jazeera.

Такие данные получены от источников в турецкой генпрокуратуре. Предположительно, труп Хашогги уничтожили при помощи плавиковой кислоты, следы которой нашли в пробах, взятых в колодце на территории резиденции. Найдены следы и других химических соединений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября The Washington Post написала со ссылкой на стамбульских следователей, что тело исчезнувшего 2 октября Хашогги было погружено в кислоту, поэтому труп так и не нашли. Кислотой тело сожгли или в находящейся неподалеку от консульства резиденции или в самом здании ведомства.

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