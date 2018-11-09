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Взялся за старое. Трамп продлил 30-летние санкции против Тегерана

Политика

Санкции были введены еще Джимми Картером

Вашингтон, 9 ноября 2018, 02:29 — REGNUM  Действие антииранских санкций, введенных Вашингтоном 30 лет назад, продлены, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Речь идет о санкциях, которые США ввели указом в 1979 году, подписанным 39-м американским президентом Джимми Картером. Как пояснил нынешний глава Штатов Дональд Трамп, отношения с Тегераном «пока не нормализовались».

Напомним, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предупредил о важности антииранских санкций. Если кто-то из американцев попытается их обойти, он будет наказан: «будем вводить санкции против активности, направленной на преодоление санкций».

По словам Хука, если кто-то будет продолжать бизнес с Ираном, он сильно рискует. Так, судоходный бизнес может прогореть, поскольку Иран теперь не имеет права оформлять страховку на морские транспортировки.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп отсоветовал продолжать судоходный бизнес с Ираном

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