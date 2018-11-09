В Совете Европы заговорили об угрозе Ruxit

Страсбург, Франция, , 02:07 — REGNUM Угроза выхода России из Совета Европы реальна, заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, сообщает Yle.

На пресс-конференции, которую Ягланд провел совместно с финским министром иностранных дел Тимо Сойни, генсек СЕ сказал:

«Существует реальная опасность того, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit».

В свою очередь Сойни сказал, что, будучи членом Совета Европы, страна должна платить взносы. Он обещал со своей стороны содействие в решении проблемы с выплатами взносов Москвой.

Напомним, Россия перестала платить взносы в Совет Европы в 2017 году, поскольку на заседаниях Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) ее лишили голоса «из-за Крыма». Москва напомнила, что три года платила взносы, несмотря на ограничения в правах, и готова невыплаты погасить в случае восстановления своего прежнего статуса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва может выйти из Совета Европы. После этого пресс-секретарь Ягланда Дэниел Хольтген заверил, что СЕ не хочет выхода России.

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