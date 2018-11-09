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Песков оценил ситуацию с выходом США из РСМД

Политика

Проблему надо обсуждать на высшем уровне

Москва, 9 ноября 2018, 01:31 — REGNUM  Только обсуждение на высшем уровне вопроса о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может привести к адекватному решению, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация с ДРСМД, региональные конфликты, — все это без обсуждения на высшем российско-американском уровне обречено, скажем так, на определенную пробуксовку», — сказал он.

Напомним, американское руководство в очередной раз обвинило Москву в нарушении РСМД и объявило о своем выходе из договора в будущем. 30 октября американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что вопрос будет обсуждаться 4 декабря на саммите МИД стран — членов НАТО.

Читайте подробнее: Мэттис: США продолжат советоваться с союзниками насчет ДРСМД

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Российско-американские отношения
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