Медведев назначил нового руководителя Фонда кино

Москва, , 01:06 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино, сообщает пресс-служба правительства.

Вячеслав Тельнов ранее был главой Госфильмофонда, до этого долгое время работал директором департамента кинематорграфии Минкульта РФ.

По данным газеты «Ведомости», Тельнов еще неделю назад говорил, что никто не обсуждал с ним возможное назначение главой Фонда кино. Его место на посту руководителя Госфильмофонда в качестве исполняющего обязанности гендиректора займет Сергей Алексеев.

Напомним, ранее с 2013 года Фонд кино возглавлял Антон Малышев. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева он был освобожден от должности 19 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Деятели кино написали письмо в поддержку руководства Фонда кино