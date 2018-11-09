«Ресурсная база армии Китая нужна как никогда» — о будущем России

Москва, , 00:51 — REGNUM Главной проблемой для Китая на пути усиления его военной мощи станет вопрос снабжения армии. Об этом 8 ноября заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Самая большая уязвимость Китая связана не со способностью делать технологии, делать ракеты, пусть даже средней и меньшей дальности, не делать те же фрегаты, авианосные группы. На самом деле главная проблема — это ресурсный потенциал Китая», — заявил Судаков.

«Для того, чтобы обеспечивать длительную войну, армию надо кормить и армии надо давать достаточно большое количество горюче-смазочных материалов. Без ГСМ не двинешься никуда, должна быть постоянная подпитка. Как и для того, чтобы заводы работали, чтобы производить тот же металл, сталь», — подчеркнул он.

Поскольку США вполне под силам обеспечить энергетическую блокаду Китая с моря, стратегическая обстановка неизбежно наталкивает Поднебесную на «использование российской ресурсной базы», отметил эксперт.

«Эта ресурсная база нужна им как никогда. Поэтому лжедружба, лжесотрудничество. То, что называется «стратегическим партнёрством». Китай и Россия — это попутчики, которые сели в один поезд. Мы просто едем в одном направлении, а завтра выйдем из своих вагонов и разойдёмся куда угодно. У нас нет единой цели, потому что у Китая одна цель, у нас другая», — подчеркнул он.