Армения хочет получить скидку на российский газ

Ереван, , 23:39 — REGNUM Правительство Армении ведет переговоры с министерством энергетики России и российским «Газпромом» о снижении цены на поставляемый в Армению природный газ.

«В настоящее время ведутся переговоры и в связи с формированием цены на газ на границе, и в связи с внутренней структурой», — заявил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

По его словам, чтобы не повлиять на ход переговоров необходимо ещё немного подождать и представить детали только тогда, когда завершатся переговоры.

По мнению заместителя председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Микаэла Согомоняна, действующий в Армении тариф на газ может быть снижен только в том случае, если цена на газ на границе будет снижена. Нынешний тариф Согомонян назвал оправданным.

Нынешний тариф на газ считает обоснованным и директор «Газпром Армения» Грант Тадевосян, также утверждая, что тариф может быть снижен только в том случае, если они будут покупать газ по более низкой цене.

Снижение тарифа за счет внутренних изменений, по словам Тадевосяна, может разрушить систему.

«Газпром» продает своей дочерней компании «Газпром Армения» газ на границе по цене 150 долларов за 1000 кубических метров, а до населения газ доходит по цене почти вдвое дороже.

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