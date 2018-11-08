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Полиция Белфаста арестовала двоих мужчин за прогулку в простынях у мечети

Политика

Ирландцы изображали ку-клукс-клан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Полиция Белфаста арестовала двоих мужчин за прогулку в простынях у мечети
Michael Casim
Униформа Ку-клукс-клан

Белфаст, Великобритания, 8 ноября 2018, 22:46 — REGNUM  Полиция Северной Ирландии задержала двоих мужчин, которые изображали членов расистской группировки ку-клукс-клан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле мечети в пригороде Белфаста, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Двое ирландцев в возрасте 33 и 36 лет были арестованы по подозрению в разжигании ненависти и вражды, распространении экстремистской литературы, один из них — также по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

Полиция обратила внимание на подозреваемых после того, как фотографии мужчин в балахонах из простыней на фоне исламского молельного дома широко распространились в интернете.

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