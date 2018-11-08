Четверг, 8 Ноября 2018 года
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Турция не поддерживает антироссийские санкции

Политика

И не собирается поддерживать их в будущем

Турция не поддерживает антироссийские санкции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 8 ноября 2018, 22:03 — REGNUM  Турция не поддерживала решений о введении антироссийских санкций и не собирается делать этого в будущем, заявил 8 ноября глава комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр на совместном заседании с коллегами из Госдумы России.

По словам турецкого парламентария, отношения между Турцией и Россией испытывают настоящий подъем.

«Наши отношения сейчас находятся на подъеме. И дружба Турции является настоящей дружбой. Бывают случаи, когда нужно иностранным партнерам объяснять причины сохранения хорошего уровня наших взаимоотношений с Россией. Но полагаю, что причин для таких объяснений нет», — сказал Бозкыр.

Кроме того, он подчеркнул доверительные отношения между президентами России и Турции, сложившиеся к настоящему времени, что способствует развитию и политических, и экономических российско-турецких взаимоотношений.

Как сообщало ИА REGNUM, политическое сближение Турции с Россией происходит на фоне сирийского кризиса и усиливающегося давления на Анкару со стороны США.

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Российско-турецкие отношения
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