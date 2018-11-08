Почти 50 депутатов Рады обжаловали санкции против украинских СМИ в суде

Киев, , 21:59 — REGNUM Дать оценку постановлению против украинских СМИ «112 Украина» и NewOne попросили 49 депутатов Верховной рады у Конституционного суда, сообщает 8 ноября «112 Украина».

По словам одного из подписавших обращение депутатов, Василия Нимченко, законодательство было нарушено при принятии санкций против СМИ. Он отметил, что Верховная рада вышла за пределы своих полномочий и нарушила права граждан на получение информации.

Генеральный продюсер телеканала «112 Украина» Артем Марчевский заявил, что есть как минимум четыре случая, когда депутаты не голосовали лично за закон, а за них голосовали другие.

Напомним, ранее Верховная рада приняла постановление об обращении к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с просьбой наложить санкции на украинские СМИ.