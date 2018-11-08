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Талибы* заявили об уничтожении ударного беспилотника США MQ-9 Reaper

Политика

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 8 ноября 2018, 21:04 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбили в Афганистане разведывательно-ударный беспилотник США MQ-9 Reaper, сообщили 8 ноября интернет-ресурсы, подконтрольные талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики утверждают, что аппарат был сбит над афганской провинцией Пактика. Сообщения снабжены фотографиями обломков какого-то летательного аппарата и текстом: «Мы уничтожили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Следующим станет F-35».

Стоит отметить, что официальных подтверждений потери воздушного дрона такого типа военные США не публиковали.

Напомним, разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper может действовать на высотах до 13 тыс. метров. На данный момент в открытых источниках нет информации о наличии у талибов средств ПВО, способных сбивать воздушные цели на подобных высотах.

Тем не менее не исключена вероятность того, что беспилотный аппарат этого типа мог потерпеть крушение в Афганистане по техническим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Афганистана военное ведомство США организовало первое боевое применение новейшего истребителя пятого поколения F-35.

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