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США вводят новые санкции по Крыму и Донбассу

Политика

В чёрный список Вашингтона будут дополнительно включены 12 физических и юридических лиц

США вводят новые санкции по Крыму и Донбассу
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Вашингтон, 8 ноября 2018, 21:02 — REGNUM  Вашингтон вводит новые санкции против России, связанные с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге 8 ноября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, в санкционный список Вашингтона будут дополнительно включены трое физических лиц и девять организаций.

По мнению американской стороны, данные лица имеют отношение к инвестиционным и приватизационным проектам в Крыму, а также причастны к нарушениям прав человека. На кого именно будут распространены санкции, Волкер не уточнил.

Ожидается, что позднее сегодня о расширении санкций официально объявит министерство финансов США.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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