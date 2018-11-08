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Украине предрекли будущее экспортера экстремизма

Политика

«Украина превращается в страну, которая скоро будет экспортировать радикализм, экстремизм и правые идеологии»

Украине предрекли будущее экспортера экстремизма
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва, 8 ноября 2018, 20:58 — REGNUM  Украина будет экспортировать радикальные идеи в другие страны, заявила 8 ноября экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Украина превращается в страну, которая скоро будет экспортировать радикализм, экстремизм и правые идеологии. Разговоры о том, что американцы нам дают оружие, еще более сильное, чем «Джавелины», говорит о том, что они, по сути, поощряют такой режим. А значит, он им выгоден. Есть люди, которым очень выгодно в Европе иметь страну, которая будет экспортировать экстремизм», — считает она.

Бондаренко привела примеры распространения экстремизма в ее стране.

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