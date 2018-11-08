Военный эксперт разоблачил «извращенную логику» о миролюбии США

Москва, , 20:56 — REGNUM Заявления об угрожающей миру России и никому не угрожающих США является извращенной логикой, заявил 8 ноября военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он вступил в спор с президентом движения «Союз правых сил» Леонидом Гозманом.

«Страна, которая имеет 900 военных баз по всему миру, которая развязала после 1945 года несколько десятков войн по всему миру, которая убила в Ираке 1,5 миллиона мирных иракцев, которая запустила цветные революции везде, где она смогла это сделать, свергая законные режимы, расстреливая и убивая законных лидеров, вешая законное правительство, под названием США, по мнению Гозмана, никому не угрожает. А Россия, у которой сугубо оборонительная позиция, страна, которая защищает свою национальную территорию и не лезет никуда вовне, по мнению Гозмана, всем угрожает», — сказал Коротченко.

По его мнению, «эта логика извращенная», и жители России ее принять не могут.